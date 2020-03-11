Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вирішила підняти тему коронавіруса у своєму пості в Instagram

Щоправда, зірка підняла тему моди в цьому питанні, пише Politeka.net. Артистка оприлюднила відео, на якому вона позує у всьому чорному. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка постала перед підписниками у блискучому головному уборі і з прикритим ротом такої ж тканини. В районі губ на прозорій пов'язці видна вишивка.

З одягу на співачці чорний топ з сіточкою на грудях, а зверху шкіряна куртка. Топ підкреслив пишні принади зірки. Виглядає вона просто ідеально.

Оля сидить на кріслі, а позаду неї в цей час працює стиліст.

"COVID-19 модний момент 😷", - підписані кадри.

Майже за 40 хвилин відео подивилися близько 35 тисяч разів.

"Маска потрібна хто хворіє ☝🏻", "Не зовсім хіджаб, але теж непогано😅", "Вирішила заміж за шейха вийти😂😂😂", "Що то нас чекає🔥🔥🔥", "Оля привіт ❤️❤️❤️виходь за мене заміж я мільйонер я тобі на весілля аеропорт подарую або яку-небудь країну ❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Чорна любов", "Дівчинка Агонь", "Ось це дизааайн🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻", "Оля.. ще й у чорному - взагалі бомба 😍🔥💣🖤", "Гарна на 100%", "Одягни вже балаКлаву!!!😂", "Шамаханська цариця прям😂", "Оленька мила дівчина, ти завжди мені подобаєшся. Я приймаю тебе такою, яка ти є. Ти найкраща і найкрасивіша дівчина на світі....", "Я чомусь так і думав, що ти закінчиш скромною красунею в паранджі, Оленька", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в чорному топі з пікантним вирізом і сіточкою в районі грудей.

Принади Серябкиної випирають і здається ось-ось з'явиться щось найпотаємніше. Зверху Оля взула блискучу куртку.

Зірка стояла в анфас, ніби витягнувши вперед пухкі губки. На її обличчі також виділяються брови і пишні чорні вії. Оля не посміхається, але залишається все такою ж красивою.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна розляглася на, ймовірно, газоні в штанях, "капцях", кофті і майці, яка щільно облягла пишні груди знаменитості.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

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