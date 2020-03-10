Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила ідеальними формами

Зірка часто публікує відверті фото, які потім розлітаються по мережі, пише Politeka.net. Так, нещодавно один із знімків з'явився у фан-групі зірки в Instagram.

На фото співачка позувала быля стіни з тарілками. Артистка вибрала чорний топ з пікантним вирізом і сіточкою в районі грудей.

Принади Серябкіної випирають і здається ось-ось з'явиться щось найпотаємніше. Зверху Оля взула блискучу куртку.

Зірка стояла в анфас, ніби витягнувши вперед пухкі губки. На її лиуе також виділяються брови і пишні чорні ресничик. Оля не посміхається, але залишається все такою ж красивою.

"Тут я не потрібна, Там я неможлива", - підписали знімок автори посту.

Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"Не весело якось )", "Весняна депрессуха😉 нічого💜 скоро все налагодиться", "Кохаю❤️", "Але ти постояна 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Божественна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в шкіряному вбранні, поверх якого вирішила накинути джинсову курточку.

Поза зірки була не дуже пристойною, однак дівчину це явно не бентежить.

«Content killer. Сьогодні не можу зупинитись )) І не треба вибирати одну з фоток. Мені подобаються всі😈», - йдеться у підписі.

Шанувальники тут же дали свої коментарі.

«Ура», «Тому що не можна бути на світі красивою такою», «у мене вульгарних думок виникло, побачивши ці фото, чомусь», - написали вони.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала в пікантній позі (лежачи, ніби біля вікна. Дівчина підняла одну руку, вхопившись за стіну. На артистці був помітний темний манікюр. Для фото Серябкіна обрала білу обтягуючу сукні без спідньої білизни.

Наряд виділив всі достоїнства фігури зірки: її тонку талію і пишні груди.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна з'явилася в синьому топіку, на голе тіло. Верх ледь не сповзав з пишних грудей.

Під час фото артистка різко підняла голову, що дало в результаті враження, ніби волосся красуні встало дибки.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила "персики" в білизна.