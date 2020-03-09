Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережу відвертим знімком

23-річна американська модель палестинського походження Белла Хадід є однією з найзнаменитіших у світі, пише Politeka.net.

Вона досить часто публікує моменти зі зйомок і звичайного життя на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз вона порадувала своїх шанувальників кадрами c ванній. Модель було майже не відрізнити від звичайної дівчини, яка в кінці робочого дня займається своєю красою. Маска і халат прекрасно поєднувалися з чарівною Белою. Але особливу увагу шанувальників моделі привернуло дуже відверте декольте.

Шикарні груди Хадід всього за годину (!) зібрала більше двохсот тисяч лайків.

Її прихильники залишили сотні захоплених коментарів з цим постом.

Не так давно Хадід зачарувала всіх фото в досить відвертій сукні. Широченне декольте дозволило розглянути пружні груди Белли, якою вона вирішила не ховати в бюстгальтер.

Нагадаємо, що Белла народилася в сім'ї американської моделі з голландським корінням Йоланды ван де Герік і мультимільярдера палестинського походження Мохаммеда Хадіду. Батько моделі переїхав в США, коли йому було 14 років, проте досі він залишається вірним своїм віросповіданням, яке передав дітям.

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