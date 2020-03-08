Модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото
22-річна красуня з «Сімейства Кардаш'ян» часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram, передає Politeka.net
Наймолодша мільярдерка у світі обожнює яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з численними шанувальниками в соцмережі.
В цей раз вона опублікувала фото, на якому у всій красі продемонструвала своє розкішне тіло. Одягалася Кайлі лише в білизні, що і дозволило розгледіти все гаряче.
Привітання з 8 березня: красиві листівки і вірші для улюблених жінок
Кендалл Дженнер заворожила формами в пікантному вбранні: "Погана дівчинка"
Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка: "При всьому параді"
Соковита екс-Nikita роздяглася і показала свою красу прямо в басейні: "Треба пошльопати!"
Пікантності модель вирішила додати прибрати з плечей лямки бюстгальтера і приспусти його максимально низько.
Об'ємні груди Кайлі ледь не стала надбанням громадськості.
Раніше співачка одягла сексуальний купальник і влаштувала фотосесію. Зірка нахилилася, щоб пишні груди вдало виглядала в кадрі.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашян показала апетитні форми в крихітному бікіні: «ледь прикриває».
Також Politeka писала, що модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.