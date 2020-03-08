Модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото

22-річна красуня з «Сімейства Кардаш'ян» часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram, передає Politeka.net

Наймолодша мільярдерка у світі обожнює яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з численними шанувальниками в соцмережі.

В цей раз вона опублікувала фото, на якому у всій красі продемонструвала своє розкішне тіло. Одягалася Кайлі лише в білизні, що і дозволило розгледіти все гаряче.

Пікантності модель вирішила додати прибрати з плечей лямки бюстгальтера і приспусти його максимально низько.





Об'ємні груди Кайлі ледь не стала надбанням громадськості.

Раніше співачка одягла сексуальний купальник і влаштувала фотосесію. Зірка нахилилася, щоб пишні груди вдало виглядала в кадрі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

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