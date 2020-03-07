Топ-модель Белла Хадід вирішила показати, як відпочиває і для цього роздяглася

Відома красуня-артистка не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами, пише Politeka.net. Цього разу струнка красуня вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без ліфчика.

Беж-широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикрила голі груди - кадр зі сторіз Белли вийшов інтригуючим і эфектним.

Відзначимо, що наразі фолловери зірки, так як фото зі сторіз, не зможуть його прокоментувати, але раніше вони неодноразово відзначали, що "Белла - кумир молоді" та "королева подіумів", вона прекрасна, як в одязі, так і без нього, але з голими фото стала переборщувати.

Також Хадід-молодша показала новий професійний знімок, де вона позує з незвичайною стилістичною зачіскою з шкіряному вбранні.

А взагалі - кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Відео з Тижденя моди, де Белла Хадід брала активну участь дуже сподобалося її фанам. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.



На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.

Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.

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