Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, опублікувала нові фото з показу

На цей раз зірка представила на собі зелений костюм: жакет з брюками, пише Politeka.net. Під верхнім одягом проглядався тонкий обтягуючий гольф.

На руках Бели були рукавички, а на шиї - прикраса на синій довгій шкіряній стрічці.

Зірка впевнена продефілювала по подіуму, закинувши за вуха короткі волосся.

Після показу модель позувала в компанії, мабуть, колег-красенів. Всі посміхалися і виглядали задоволеними. На хлопцях були костюми, схожі за стилем на той, який на собі презентувала Хадід.

"Відкриття @Lacoste ... Який прекрасний спосіб закінчити сезон ... спасибі @louise_trotter_, за те, що ви такі уважні до кожної частини головоломки, яка так надихає мене. @suzannekoller @pg_dmcasting @arthurmejean Ваша команда знаходиться на неймовірному рівні, і я відчуваю, що мені пощастило", - підписала знімки модель.

За дев'ять годин публікація зібрала понад 170 тисяч лайків та багато коментарів.

"моє сонечко🌞", "Я люблю тебе", "Прекрасна", "Легенда", "Ти королева", "ну досить бути такою класною, вистачить", "Просто приголомшлива 🙌", "Найкраща", "Ти крута", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Белла Хадіду в білому топі з мереживними вставками вгорі і з глибоким декольте розважилася з подругою. На шиї у моделі блищав ланцюжок, а у вухах - довгі сережки.

Хадід посміхалася на першому фото, піднісши до губ келих з напоєм. Зірка пила з подругою на брудершафт.

"Божевільні, ми навіть не вийшли з однієї утроби", - підписала фото модель.

Раніше ми писали, що Белла Хадід представила на подіумі ефектний наряд, який надав глядачеві можливість розглянути найпікантніші ділянки тіла топ-моделі практично поблизу. Так, Белла засвітила свої спокусливі стегна і стрункі ніжки, а також частково живіт.

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