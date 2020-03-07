Відома російська співачка Глюкоза зігнулася в облягаючому одязі і показала, чим її нагородила природа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ви часто запитуєте про мій спосіб життя і харчування! Мені здається, що багато чого я вже розповідала 😉 Але якщо ця темка для вас все ще цікава, то пишіть в коментарях свої питання! Я буду відповідати вам в реальному часі», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Глюкоза, справжнє ім'я якої Наталя Чистякова-Іонова, позує стоячи в «містку», а під нею видно собака. Це став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Ідеальне тел», «кожественные форми», «ось це справжнє диво», «божественне тіло», «як можна бути такою гарною», «що витворяє, чертовка», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що відома російська співачка Глюкоза підкорила мережа відвертим танцем, який виконала на камеру.
Так, зірка під час відпочинку вирішила влаштувати відверті танці в одному купальнику. Звернемо увагу, що вона танцює під пісню, яку нещодавно випустила сама. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Ось це тіло!», «той випадок, коли не вмієш танцювати, але впевненість у зворотному бере верх», «красиво», «красу», «що за судоми», «вона зійшла з розуму?», «Наташка смалить», «вогонь», - пишуть вони.
Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»
Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото
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