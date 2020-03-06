Відома американська модель Емілі Ратаковські, яка блищала в шоу Victoria’s Secret показала відверті кадри в популярній соцмережі

Крім того, що зірка красувалася на подіумі і у фотосесіях світових брендів, вона ще і в кіно знімається, а також свій бізнес веде - розробляє і продає білизну. Саме в якості рекламного промо до останньої, вона і знялася зі своєю спекотною колегою в новій фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram кароокої красуні-артистки.

На нових фото Ем красується в мереживній прозорій білизні в обнімку зі своєю колегою-моделлю. Варто відзначити, що фотосет вийшов мега-відвертим - практично всі інтимні частини тіл струнких красунь було видно неозброєним оком.

Чи варто говорити, що публікації Ратаковські зібрали тисячі лайків та коментарів, серед яких найбільш відверті захоплення молодою і знаменитою красунею-американкою.

Нагадаємо, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

На цей раз модель опублікувала знімок, на якому засвітила свою груди. Відомо, що Емілі, як і багато топ-моделей, взяли участь у показі мод від Versace.



Ратаковскі постала на кадрі в чарівній сукні червоного кольору, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми.

Глибоке декольте стало родзинкою образу моделі і не залишило нікого байдужим - за кілька годин пост зібрав понад триста тисяч лайків.

Як поділилася в підписі до посту сама Емілі, вона відчула себе королевою.

Крім того, вона опублікувала у своїх сторіс більш пікантний знімок, на якому вже можна помилуватися її фантастичними ногами.

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