Топ-модель Емілі Ратаковські стала зіркою нового випуску світового глянцю

У відвертому відео зірка світових подіумів, актриса і бізнесвумен показала за що її обожнює півсвіту. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram кароокої красуні-артистки.

Знаменита американка, яка має слов'янські корені подратувала чоловіків всього світу новим опублікованим у своїй соцмережі відео. Хоча, ймовірно, дражнила модель не тільки чоловіків, але і жінок. Щоправда, ефект від показаного Емілі на представників різних статей подіяв по-різному. Звичайно ж, чоловіча армія шанувальників буквально аплодувала стоячи новій витонченій грі Ем на камеру, багатьох жінок ролик змусив критикувати Ратаковські за зайву відвертість.

Не приймаючи жодну з "сторін" лише скажемо, що Емілі постала перед камерами в наряді "Венери" - пов'язці на грудях і довгій вузькій обтягуючій розкішну фігуру моделі умовній спідниці. При цьому живіт, плечі і руки зірки були відкриті, так і топ на грудях більше скидався на горизонтальне відверте декольте, "видавши" красу об'ємних грудей артистки.

Шанувальники в коментарях пишуть:

"Щось Богиня!!!"

"У мене немає слів"

"Красуня"

"Гаряче"

"Одне і те ж"

До цього ми писали про те, що Ратаковскі, яка є творцем і ідейним натхненником свого бренду Inamorata, не втомлюється радувати шанувальників все новими розробками. Починала вона з створення купальників і нижньої білизни.

Потім додала лінію товарів для дому. Тепер же готова представити костюми і навіть аксесуари – великі сережки незвичайної форми. На цей раз, вона показала черговий відвертий наряд зі своєї колекції.

Емілі опублікувала кілька барвистих кадрів в спальні. Вона позує в стильному жовтому сарафані в підлогу з глибоким декольте, який пікантно підняла спереду. Доповнюють розслаблений образ золоті сережки і грайлива косичка.

Ніжна Ратаковскі дивиться в дзеркало, то на камеру, а на одному з фото чарівно тримається за свої волосся.

Фолловери залишилися в захваті від її легкого і при цьому ефектного образу. Так, шанувальники в мережі захоплюються чином і відзначають, як світлі тони цього сезону підходять Ратаковски. Також багато вихваляють вишукану красу відомої моделі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою надмірну худорлявість

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси