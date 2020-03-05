Кендалл Дженнер покалася перед камерою практично повністю роздягненою

Молодша з сестер Кім Кардашьян, топ-модель та просто красуня показала, як релаксує на яхті з друзями і родичами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Кендалл розвалилася у крихітному купальнику на лавці палуби і приймала сонячні ванни, також довгонога красуня-артистка позувала на лежаку у відкритому купальнику зі своєю розкішну сестрою - багатою і також, як і Кендалл знаменитою Кайлі Дженнер.

Кендалл також зафіксувала, як читає і потягує коктейлі, погода стояла сонячна і напевно дами відпочили на славу. Чи варто говорити, що всі знімки носили відвертий характер, а відомі на весь світ красуні охоче продемонстрували всі переваги своїх жіночних і струнких фігур...

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Красуня опублікувала фото нової себе в сториз у соцмережі instagram. На ньому вона позує сидячи в автомобілі в коричневій тонкої маєчці на бретелях і з масивним золотим кольє на шиї. Вона доповнила свій образ зухвалим макіяжем в карамельних тонах і важкими сережками у колір кольє.

Позаду неї видно відкритий люк в авто, видно, що фото або архівне, чи було зроблено в південних штатах Америки.

На коренях волосся можна помітити темні відросло волосся, що говорить або про професійної ретуші в фотошопі, або про те, що модель дійсно стала блондинкою.

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