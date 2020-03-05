Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", любить хвалитися своєю розкішною фігурою

На одному з останніх фото, розміщених в Instagram зірка знову виставила напоказ свої принади, пише Politeka.net.

Оля позувала в пікантній позі - лежачи, ніби біля вікна. Дівчина підняла одну руку, вхопившись за стіну. На артистці був помітний темний манюкюр. Для фото Серябкіна обрала білу обтягуючу сукню без спідньої білизни.

Наряд виділив всі достоїнства фігури зірки: її тонку талію і пишні груди.

Співачка дивилася у камеру своїми мало не чорними очима і прочинила губи.

"Працюю. Часу практично ні на що не вистачає )) Вільного – zero. Не встигаю навіть погортати стрічку, я вже мовчу про сторіс. Але це того варто. Скоро ви побачите результат 🌌✨", - підписала фото зірка.

Лише за 20 хвилин пост зібрав понад 13 тисяч лайків та багато коментарів.

"В передчутті спеки🤪", "Кіт ❤️", "Чекаємо ❤️❤️🔥", "Терпіння і сил тобі моя маленька Олечка💖Чекаю новинок 🔥💖І дуже тебе люблю💜💜💜💜💜💜💜💜💜💋💋💋💋💋💋💋💋💋", "Красуня❤️", "Люблю😘😘❤️❤️", "Пиши одружуся завтра!", "Я прям тепер дуже чекаю 🔥🔥🔥", "Коли кліп на " что же ты наделал "?", "🔥🔥💣 Хочу з тобою feat😂😂😉", "Звичайно кокс людей калічить", "Швидше б побачити, що ти нам там готуєш😍😍😍 впевнена, це буде максимально круто🔥", "Я думаю це буде класно❤️❤️❤️❤️", "Ура, прибрала чолку", "Оленька, боже мій, як я тебе люблю, дуже люблю. Ти найкрасивіша дівчина на цьому світі. Ти і тільки ТИ мій діамант...", "Лапуся тобі треба відпочивати Улюблена 💜💫 Чекаю ❤️од тебе все 😍 Люблю тебе лапуся сонечко ♥️💙💘💘💘🔥", "Терпіння і сил тобі 🤗❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала на пірсі. На фоні можна помітити зелені дерева і річку.

Оля з'явилася в синьому топіку, на голе тіло. Верх ледь не сповзав з пишних грудей співачки, крім того, неозброєним оком було видно пишні принади.

Під час фото артистка різко підняла голову, що дало в результаті враження, ніби волосся красуні встало дибки.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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