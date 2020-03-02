Українська співачка MARUV показала як підтримує фігуру у формі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в шубі і чорному боді.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Ганна, як відомо, досить часто дивує фанатів своїми обтягуючими костюмами з прозорими вставками і без краплі сорому виблискує пружними принадами. При цьому не єдиним нарядом Ганна підкорює фанатів: її виступи завжди балансують на межі пристойності – зірка виступає на концертах у відвертих образах, але тим не менше також демонструє свою розтяжку.

Останнє, до речі, дається не просто так – зірці доводиться багато тренуватися, щоб створювати нові танцювальні зв'язки. У розділі Сторі Ганна також показала одні з кадрів під час спеціальної тренуванні.

Співачка позувала без макіяжу в звичайному спортивному костюмі і сиділа, розтягнувшись у шпагаті.

Після завершення відпочинку зірка приступила до активної роботи і до концертів, але не забуває артистка також поповнювати стрічку Instagram новими кадрами. Ганна розповіла про виконання заповітного бажання – у її будинку з'явилася окрема кімната з обробкою під гардероб.

На фото зірка сидить у своїй новій вбиральні в чорному вбранні і туфлях з великими бантами. Зліва від неї розміщені стелажі з взуттям, а праворуч висять вбрання.

"Hello Bitches. Днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але відважний і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене.

@elvira_mislovskaya не один день розгрібала мої завали і продумувала як всі розмістити в цій маленькій кімнатці. Зараз це моя маленька затишна скарбниця де все на своїх видних місцях! Тепер відчуваю себе бАгачкой, адже ще два роки тому всі мої речі можна було помістити в один великий чемодан", - написала під новим постом зірка.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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