Популярна українська співачка Даша Астаф'єва зізналася, що в її житті настали зміни

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. За словами артистки, вона вирішила запустити свою першу колекцію одягу. Робить це зірка спільно з відомим брендом, який займається випуском футболок і худі з різними оригінальними прінтами.

На фото, яким Астаф'єва супроводила пост, співачка стоїть з гулькою на голові, без макіяжу і в незвичайній кофті червоного кольору. На кофті зображена відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Однак вона трохи перероблена, а біля картини красується напис «Звір і красуня».

Зазначимо, що після численних відвертих фото Астаф'євої цей знімок виглядає дуже скромно. Тим не менш, за півгодини пост зірки зібрав понад 1,7 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що нещодавно Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці кадри з відвертої фотосесії. Дівчина постала перед шанувальниками без одягу. Вона позувала лише в сітчастих панчохах, коралях і масивному болеро з пишними рукавами. Астаф'єва соромливо затулила руками інтимне місце. На голові у Даші зробили спокусливу укладку. Образ зірка доповнила незвичайними окулярами.

Даша Астаф'єва стала відомою завдяки своїй участі в групі «Нікіта». Дівчина підкорила українських чоловіків своєю красою і ідеальною фігурою. Вона неодноразово знімалася для обкладинок чоловічих журналів, а одного разу навіть потрапила на обкладинку ювілейного журналу Playboy. Вона навіть зустрічалася з засновником журналу Х'ю Хефнером. Астаф'єва була учасницею української «Фабрики зірок», пробувала себе у ролі ведучої і актриси.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат: "Що за безумство!".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накаченими формами: "Ух, який горіх знатний".

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна: «Грайлива кішечка».