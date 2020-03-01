Модель, актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковски вразила відвертим знімком в крихітному купальнику

Як повідомляє Politeka.net Емілі Ратаковски володіє одним із самих приголомшливих тіл у світі і шоу-бізнесі. Незважаючи на те, що актриса і модель одного разу зізналася, що їй дуже пощастило з метаболізмом, вона старанно працює над своїм тілом, а результати своїх тренувань демонструє на сторінці в блозі Instagram.

На днях Емілі Ратаковски представила нову колекцію власного бренду Inamorata. Цього разу вона запропонувала шанувальникам колекцію купальників, яку вирішила продемонструвати на собі.

З недавніх пір дизайнер власного бренду перевершила саму себе. Володарка ідеальних форм представила самий відвертий купальник з усіх можливих.

На кадрах Ратаковски позує перед камерою в яскравому бікіні з бордовими, коричневими і леопардовими вставками. Чашки купальника настільки крихітні, що відкривають прекрасний вид на її пишні груди, а зав'язки внизу, підкреслили тонку талію моделі.

Доповнювали образ витягнуті волосся, укладене на прямий проділ, і непомітний макіяж з виразними стрілками.

Користувачі мережі залишили безліч позитивних компліментів для відомої моделі.

Також раніше повідомлялося, що популярна модель Емілі Ратаковски, показала сміливе фото. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

На цей раз модель опублікувала знімок, на якому позувала зовсім без верхнього одягу. Емілі зайняла звабливу позу біля шкіряного дивана. Одягалася модель лише в білі трусики і топ. Публікацію вона зробила у своїх сторіс і її прихильникам не вдалося прокоментувати даний знімок, але вони насолодилися побаченим сповна.



Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».