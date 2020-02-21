Колишня учасниця проекту "Модель XXL" Міла Кузнєцова готується до важливої події в житті

31-річна модель, яка раніше завоювала Міс Всесвіт плюс-сайз, планує у березні стати учасницею міжнародного модельного конкурс "Love Size" в Римі.

Дівчина зізналася журналістці Соломії Вітвіцькій, що в Україні не розвинений модельний бізнес плюс-сайз, тому всі витрати на подорожі вона робить саме зі своєї кишені. Кадри з моделлю розміщені в Телеграм-каналі представника ЗМІ.

Участь у міжнародних конкурсах обходиться недешево. Для цього потрібно заплатити внески від 500 до 1500 доларів. Крім того, є й додаткові витрати - на дорогу, готель та сукні.

Зазначимо, на момент зйомок у шоу "Модель XXL" Міла працювала помічником адвоката, а паралельно займалася розвитком свого Інстаграму. Зірку запрошують на фотосесії.

На камеру дівчина веде себе впевнено і пишається своїми достоїнствами фігури.

У Кузнєцової 13-ий розмір грудей, чим вона і привернула своїх підпісників та інших людей. Зараз на її сторінку підписані 150 тисяч осіб.

Зріст моделі становить 173 сантиметри, а фігура називається "пісочний годинник" - 126-86-116 сантиметрів.

Нагадаємо, модель Plus Size Міла Кузнєцова заявила, що має намір дебютувати в професійному боксі. Про це дівчина повідомила в своєму Instagram після відвідин музею Кличко.

В пості дівчина написала, що приступить до тренеровок після відпустки і навіть оформить професійну боксерську ліцензію, а навесні - дебютує.

"Знаю, що поєдинок Олександра Усика в топі-10 найбільш рейтингових трансляцій на Youtube, які дивилися українці. Впевнена, що мій дебют поб'є цей рекорд", - написала дівчина.

Раніше ми писали, що інша plus-size модель Тесс Холлідей позувала в білизні рожевих відтінків з блискучим камінням. Волосся зірки було зібрано назад і прикрашено тонкими непомітними шпильками. На обличчі моделі був яскравий макіяж.

34-річна модель вважається професійною моделлю світу з масою тіла близько 155 кг. Вона активно знімається для реклами одягу, виступає у модних показах і веде особистий блог.

Нагадаємо, що 150-кілограмова модель в прозорій сукні засвітила величезні тату

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