32-річна українська співачка Санта Дімопулос, колишня учасниця групи "ВІА Гра", з'явилася в красивому образі

Артистка позувала у всьому червоному, пише Politeka.net. Тканина була легкою і підкреслила форми красуні. Санта сиділа, трохи нахиливши голову вбік.

Червоні губи і тонка чорна стрілка на очах - класичний макіяж, який чудово виглядав на співачці.

У вухах зірки видно блискучі сережки, а волосся прибрано в хвіст.

Дімопулос подивилася в камеру і посміхнулася.

В пості вона розповіла про нумеролога, який дає докладний аналіз особистості. Зірка поспілкувалося зі специлистом, який у підсумку розповів усе про неї і сім'ю.

"На мій погляд це не просто аналіз, а справжня зброя, супер-здатність. А ще краще взагалі самому навчитися такого аналізу", - розповіла Санта.

За 13 годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Червоний колір-потрібно перейменувати твоїм ім'ям,так він тобі йде!💋😍 ", "Санта, я думала, що хоч ви не схильні до цього)", "Санта, ви така красива! ❤️❤️❤️😍", "Ойойойой, як цікаво🤩", "🔥Красуня моя", "Прекрасна", "Просто богиня!", "Яка ви красива", "Красунечкааа😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, нумерологію називають лженаукою, яка заперечує можливість спростування своїх висновків. Її часто називають магією чисел, хоча її концепція близька до астрології і іншим паранаукам давнину.



Нагадаємо, Санта Димопулось поділилася фото, на якому постала в досить пікантному образі. Дівчина показала себе крупним планом: оголені плечі, розкішний макіяж, зухвалий погляд і елегантний синій капелюшок - зробили свою справу - це фото не на жарт хвилює.

Дівчина дала кілька порад шанувальникам, які також, як вона відчувають втому.

Зокрема, Санта стверджує, що потрібно змінити поле діяльності: якщо ви не дивіться фільми - подивіться, не займаєтеся спортом - займіться, і в такому дусі.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос показала архівний кадр часів своєї другої вагітності.

Санті зробили об'ємну зачіску і вона позувала біля вікна.

Нагадаємо, экс-ВІА Гра похвалилася ідеальним пресом після пологів

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