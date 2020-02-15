Зірка перевершила сама себе!

Модель Олена Омович, яку вже охрестили українською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович позує в елегантному прозорому топі, який підкреслює її головне достоїнство. Найпікантніше місце зірка прикрила рукою.

Доповнює образ відверту сукню. А задерши ногу, Омович показала, що знаходиться зараз без білизни.

Проте своїх шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, опублікувавши фотографію в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку називають в мережі української Кардашьян з-за її вражаючих форм, змінила зовнішність.

Красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком. На одному з кадрів, Альона "забула" надіти штани, а тому порушила шанувальників вигинами в елых стрінгах, випнувши "п'яту точку". На іншому кадрі вона вже в штанях, але виглядає не менш спокусливо.

Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності Що саме, модель поки не повідомляє, змусивши фоловерів (яких у неї, до речі, більше мільйона) вгадувати.

"1 або 2?😈 Образ @loco___brand 💔 до Речі, у мене відбулися зміни ) Як думаєте, які?😈 Завтра розповім 🥰 А поки цікаві ваші здогадки)", - підписала вона кадри.

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