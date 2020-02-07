Відома американська співачка Селена Гомес продемонструвала фігуру в боді

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, пише Рoliteka.net. Селена позувала у чорному боді з рюшами. На талії артистки виблискував пояс, що складається з намист та інших прикрас з написом.

Вбрання з глибоким декольте Селену завбачливо прикрила рукою.

Дівчина нахилилася до фотографа, віпятив губи. Волосся зірки розвіяв вітер.

На руках у неї були великі рожеві рукавички.

Також помітна невелике татуювання на стегні.

Образ Гомес завершив макіяж з блакитними тінями на очах. Загалом, вона шикарна до нестерпності.

По всій імовірності, артистка позувала на великій висоті, адже під нею відкривався вид на дахи будівель.

"Пока", - підписала фото Селена.

За 18 годин пост знаменитості зібрав більше п'яти мільйонів лайків та багато коментарів.

Артистку назвали ангелом, гарячею красунею і ідеальною.

Раніше ми писали, що влітку Селена Гомес перебувала в Італії і сфотографувалася в човні. Співачка вибрала чорне плаття з великими червоними квітами і горошком, а також з довгими рукавами. Пишні груди знаменитості привідкрило глибоке декольте.

Селена дивиться в камеру, на її обличчі практично немає макіяжу, лише видно красиві довгі вії. Також неможливо не помітити ніжки Гомес.

Нагадаємо, Селена Гомес проходила реабілітацію, відновлюючи свій психологічний стан.

Зазначимо, Селена є третьою за популярністю зіркою в Instagram після Кріштіану Роналду і співачки Аріана Гранде.

«Соцмережі вводять мене в депресію. Вони змушують мене по-іншому дивитися на своє тіло і почувати себе недобре", - заявила влітку артистка.

Раніше повідомлялося, що на початку літа 2019 року папараці помітили зірку на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина пройшлася по магазинах, а потім зустрілася з подругами.

Селена для свого виходу вибрала рожеву товстовку Fear Of God (це марка з Лос-Анджелеса, засновником якої є Джеррі Лоренцо), білі штани і кеди Puma.

Артистка виглядала не дуже добре. у порівнянні з сьогоднішнім статурою.

Нагадаємо, Селена Гомес сходить з розуму: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, один Селени Гомес розповів про її нервовому зриві: Надіслала відео, що хоче зробити.

Також Politeka писала, що Гомес в психлікарні розповіла про стосунки з Дженніфер Еністон