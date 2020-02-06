Актриса популярного в Україні серіалу турецького виробництва "Величне століття" Мер'єм Узерлі позувала в стильному на наряді
Артистка вирішила показати, як працює з фотографом - кадр, можливо, студійний, можливо, просто з дому артистки або іншого житла - вийшов ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.
Рудоволоса "бестія", як називають Узерлі багато її шанувальників, постала перед камерами в, ймовірно, шовковій світлій блузі і костюмі в мікро-клітинку. На фото видно, як діва з розкритим піджаком тримається за його воріт, при цьому в центрі кадру видніються обриси її опуклих, з-під сорочки, грудей.
Мер'єм також прикрасили непомітні аксесуари, цього разу знаментость воліла до образу просту укладку, макіяж на її обличчі був присутній, але мінімально.
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Шанувальникам артистки дуже сподобався такий стриманий образ і лаконічний стильний знімок, багато здивувалися артистичності та вмінню зірки перевтілюватися.
Раніше Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованій непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримане укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.
Раніше Мер'єм показалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.
У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.
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