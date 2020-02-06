Артистка покрасувалася в легенях шовках і не тільки...

Актриса популярного в Україні серіалу турецького виробництва "Величне століття" Мер'єм Узерлі позувала в стильному на наряді

Артистка вирішила показати, як працює з фотографом - кадр, можливо, студійний, можливо, просто з дому артистки або іншого житла - вийшов ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Рудоволоса "бестія", як називають Узерлі багато її шанувальників, постала перед камерами в, ймовірно, шовковій світлій блузі і костюмі в мікро-клітинку. На фото видно, як діва з розкритим піджаком тримається за його воріт, при цьому в центрі кадру видніються обриси її опуклих, з-під сорочки, грудей.

Мер'єм також прикрасили непомітні аксесуари, цього разу знаментость воліла до образу просту укладку, макіяж на її обличчі був присутній, але мінімально.

Шанувальникам артистки дуже сподобався такий стриманий образ і лаконічний стильний знімок, багато здивувалися артистичності та вмінню зірки перевтілюватися.

Раніше Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованій непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримане укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

Раніше Мер'єм показалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.

У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.

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