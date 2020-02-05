Емілі Ратаковськи продемонструвала володаркою якої розкішної фігури вона є, позувавши у білизні
Відома манекенниця покрасувалася у ванній кімнаті. Як передає Politeka.net, модель показала яскравий знімок у своєму Instagram.
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Емілі Ратаковськи – зірка подиумів, яка вже з фотозйомок подалася на великі екрани, створює свої лінії одягу, часто балує шанувальників відвертими кадрами в своєму особистому мікро-блозі.
Ццього разу зоряна красуня вирішила показати типове селфі з стильно декорованої ванної кімнати з вікнами назовні. Знаменитість красується, стоячи на самій ванній в чорних мереживних трусиках і "домашній кофті", тримаючи телефон у руках.
Волосся кумира молоді акуратно укладене, на обличчі є мінімум макіяжу. Шанувальники відзначають в коментарях, що Ем просто красуня і "як тільки їй вдається бути такою стрункою і привабливою" цікавляться:
"Вогонь"
"Ох мої очі споглядають щось прекрасне"
"Форми неймовірні, як Вам тільки так вдається не товстіти?))"
Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.
Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.
Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.
Шанувальники від останньої публікації у захваті:
"Чорт, як же гаряче"
"Неймовірна"
"...Я шаленію від цих ліній"
Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру