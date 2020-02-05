Емілі Ратаковськи продемонструвала володаркою якої розкішної фігури вона є, позувавши у білизні

Відома манекенниця покрасувалася у ванній кімнаті. Як передає Politeka.net, модель показала яскравий знімок у своєму Instagram.

Емілі Ратаковськи – зірка подиумів, яка вже з фотозйомок подалася на великі екрани, створює свої лінії одягу, часто балує шанувальників відвертими кадрами в своєму особистому мікро-блозі.

Ццього разу зоряна красуня вирішила показати типове селфі з стильно декорованої ванної кімнати з вікнами назовні. Знаменитість красується, стоячи на самій ванній в чорних мереживних трусиках і "домашній кофті", тримаючи телефон у руках.

Волосся кумира молоді акуратно укладене, на обличчі є мінімум макіяжу. Шанувальники відзначають в коментарях, що Ем просто красуня і "як тільки їй вдається бути такою стрункою і привабливою" цікавляться:

"Вогонь"

"Ох мої очі споглядають щось прекрасне"

"Форми неймовірні, як Вам тільки так вдається не товстіти?))"

Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.

Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.

Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.

Шанувальники від останньої публікації у захваті:

"Чорт, як же гаряче"

"Неймовірна"

"...Я шаленію від цих ліній"

Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

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