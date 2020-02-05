Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, радує шанувальників гарними фотографіями в різних вбраннях
Деякий час тому зірка опублікувала знімок в червоному платті, пише Рoliteka.net. Знаменитість позувала, притулившись до капоту дорогого авто.
На знаменитій моделі - наряд з прозорими вставками в районі грудей. Сукня обтянула фігуру Келлі, підкресливши пишні стегна і груди.
Образ зірки завершили витончені прикраси.
Келлі закинула волосся назад і нахилила голову, торкнувшись долонею до щоки.
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Макіяж підкреслив переваги моделі "Victoria’s Secret": її пухкі гбы, красиві розкосі очі і великі брови.
Келлі прочинила губи, зробивши образ більш сексуальним.
За 15 годин пост Келлі зібрав близько 26 тисяч лайків та багато коментарів.
Люди були захоплені образом моедли, її привабливістю і сексуальністю. Зірку назвали Міс світу, милою і дуже гарненькою, взагалі: "Богиня те, що треба".
Раніше ми писали, що Гейл Келлі позувала абсолютно голою. Модель стояла, нахиливши голову з мокрим волоссям і пильно подивившись в камеру. Вона прикрила груди руками з браслетами. Краса просто чарівна.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала у довгій різноколірній сорочці без білизни. Великий пояс підкреслив тонку талію зірки. Образ моделі "Victoria’s Secret" завершили стильні окуляри і сумочка.
Соковиті принади злегка виглядали з-під тонкої сорочки, яка ледь прикривала сідниці зірки.
На моделі практично немає макіяжу, а завершив її лук високий кучерявий хвіст.
Нагадаємо також, що Келлі Гейл позувала на багажнику машини. Вона підняла своє довге волосся руками і закрила очі. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.
Доповнили образ аксесуари і макіяж, який надав свіжості обличчю і тілу.
Раніше повідомлялося, що Гейл Келлі розташувалася на сидінні на яхті. Вона розставляла ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний написток.
Дівчина також пристрасно відкривала губи і гладила волосся.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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