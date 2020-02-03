Володарка титулу "Міс Україна 2018" позувала без бра

На новому опублікованому Леонілою Гузь кадрі вона красується, прикривши оголені груди руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

21-річна Леоніла Гузь вирішила вкотре епатувати публіку і показала кадр з профессійної фотозйомки, де вона стоїть у прозорих колготах в сітку, а також в елементі на стегнах, що дуже нагадує бахрому.

На обличчі моделі видно яскравий вечірній або, швидше, макіях для фотозйомки, волосся своє знаменитість розпустила і пронизливо дивиться в камеру.

Фоловерам дуже сподобався такий ефектний кадр української красуні, нібито, в екзотичної рослинності, і вони обсипали Леонілу безліччю компліментів:

"Просто супер!"

"Вау"

"Вогонь"

Раніше на нових фото модель показала кадри без верхнього одягу.

На фото Леоніла позує в топі або бюстгальтері білого кольору і штанях. На голові намотано рушник, а значить можна припустити, що Гузь тільки після душу. Під очима видніється маска. Модель закрила очі і насолоджується моментом. Леоніла розташувалася на підлозі, а на тлі можна побачити газон за вікном.

Фанати не змогли оцінити фото моделі. Вона опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня, як і коментарі.

Нагадаємо і про те, що Леоніла Гузь позувала в чорному купальнику. В кадрі Леоніла замріяно дивилася в об'єктив, на її обличчі видно яскравий макіяж - особливо візажисти підкреслили очі молодої красуні.

На фото зблизька видно стегна артистки, а також довгі стрункі ніжки.

Шанувальникам подобаються професійні знімки Леоніли, вони пишуть в коментарях про те, що "Міс Україна 2018" дуже приваблива.

Нагадаємо, спокуслива Міс Україна роздяглася і розставила ноги на камеру

А ще Politeka писала, що Міс Україна в жаркій позі без одягу звела з розуму чоловіків

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Міс Україна в білому білизна подратувала чоловіків