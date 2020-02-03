Українська модель Олена Омович позувала, ймовірно, в кафе
Цього разу зірка мережі з'явилася перед камерами в чорній білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.
Так на нових опублікованих кадрах зірка мережі, що «підігнала» своє тіло під модельні параметри, зокрема, по визначним формами, що схожі із "багатствами" Кім Кардашьян, покрасувалася у бра і стрінгах. При цьому Олена відвернулась спиною від об'єктива і лише трохи повернувши голову, дивилася на фотографа. Зйомка проходила, ймовірно, в кафе або на кухні - в кадрі видно стіл, скатертинку, чашка, блюдце.
Підписники жваво відреагували на такий пост, де роздягнена модель просила їх ставити зимові смайли в коментарях, і пишуть знаменитості про те, яка фона чарівна - "богиня", "спекотно дивитися", "тебе треба показувати в музеях...".
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А раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.
Так на новому опублікованому кадрі дівчина покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.
Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.
Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:
«Вогонь»
«Вау»
«Нічого не пишіть»
«Гарна, все супер»
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