Виконавиця знімалася в багатьох відвертих фотосесіях, але серед них є ті, які на порядок перевершують інші

Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала свої жіночні вигини

Співачка позувала, ймовірно, в сосновому бору. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени і нині сольна артистка Molly красується, стоячи у шкіряному корсеті на шнурівці. Кадр вийшов дуже атмосферним, дехто з шанувальників зірки назвали її на цьому фото "солодкою", "вогняною", "величною" і відзначили, що вона дуже ефектно виглядає на тлі цього дива природи.

Серябкіна ефектно дивиться в об'єктив камери, навіть, дещо гордовито, її вбрання у формі короткої корсетної сукні вигідно підкреслило всі переваги жіночної фігури артистки.

Крім того, в коментарях під фото фани пишуть про те, що в якому б образі Ольга не з'явилася перед камерами - вона завжди неймовірно гарна.

Раніше, зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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