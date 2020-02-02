Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, похвалилася неймовірними формами на добірці фото в суперобтягуючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram інста-зірки.

Так, на опублікованих знімках Олена Омович позує в елегантній чорній сукні, коротких чорних шкіряних шортах, тонкому костюмі кольору хакі з портупеями, такого ж кольору міні-сукня з глибоким декольте і тонким паском на талії, а також багато інших не менш вишуканих і відвертих образів показала на своїй сторінці модель.

Її тонкі ніжки, взуті в облягаючі ботфорди вище колін чорного або бежевого кольору, чорні туфлі на шпильці, а також босоніжки срібного кольору або з світлої замші.

Всі наряди тільки підкреслюють її соковиті форми.

Доповнює образ інста-зірки помітний макіяж, красиві сережки і різні аксесуари, наприклад, портупеї або пояс. Сама модель позує в самих відвертих позах, які не могли не оцінити її фоловерів в мережі.

«Яке з 10 фото вам сподобалося найбільше? 💔1/2/3/4/5/6/7/8/9/10?🙉 Я як завжди не можу вибрати ) Тому що всі фото шедеври🔥», – написала вона.

В коментарях шанувальники відреагували на фотопідбірку Омович.

«А що дорожче скутера не могли використовувати», «всі фото супер коли все підібрано зі смаком і фотограф молодець 👍🏻 😊😊😊😊», «3,4,8,10 класні. А взагалі як завжди все ідеально)))💋Ви прекрасні», «Чесно всі фотки ох**військові 🏽‍♀️ось прям реально.А у Сашка ще й видос крутий з тобою 👌🏽Треба б його в стрічку тобі залити,топчик», «Млинець. Я б навіть грошей дав щоб автограф у вас узяти. Мій кумир жіночності. Без знущань.», «хочу схуднути як ви ! А який у вас ріст ?», – пишуть в мережі.

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