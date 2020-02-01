Онука Дартаньяна всієї Русі Михайла Боярського Катерина порадувала шанувальників черговою порцією гарячих фото

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімки, на яких позує в тісному чорному скороченому топіку і чорних джинсових шортах, передає Politeka.

Дівчина виглядає на знімках абсолютно задоволеною життям, а її пишний бюст, який насилу утримує тканину, так і привертає погляди шанувальників.

Як відомо, Катерина – перша дитина в сім'ї Сергія Боярського, який зараз є депутатом Держдуми. Про дитинство дівчини відомо мало. Наприклад, ЗМІ писали, що вона навчалася за кордоном, однак сама Катя розповідала, що в шкільний час за межі Росії виїжджала тільки на пару тижнів вчити іноземну мову.

Вперше про неї заговорили в 2019 році, коли вона разом із дідусем і бабусею з'явилася на червоній доріжці «Віват кіно Росії». 18 листопада цього ж року її запросили на бал дебютанток від видання Tatler.

Судячи зі сторінки в соцмережі, Катя любить подорожувати, особливо часто буває в Туреччині.

При зрості 165 сантиметрів Боярська володіє видатним бюстом. Вона мріє пов'язати своє життя з музикою, а також пробує себе на різноманітних кастингах, щоб отримати роль в кіно.

Раніше ми розповідали, що Боярська покрасувалася в купальнику на відпочинку.

Так на новому опублікованому фото Катерина позувала в суцільному чорному купальнику з якого груди ефектної юної блондинки буквально випирали зовні - була видна велика їх частина за виключення найпікантніших анатомічних особливостей.

Катерина розляглася на містку біля води. Знімок вийшов і стильним, і відвертим одночасно. Своє негусто світле волосся дама розпустила і дещо трохи сором'язливо опустила підборіддя і відвела погляд убік.

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