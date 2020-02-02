Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, і раніше ділилася відвертими знімками, але одні з останніх - перейшли всі межі пристойності
Зірка опублікувала одне фото на своїй сторінці в Instagram, а решту оприлюднив її фотограф пише Рoliteka.net.
"Пішла в похід з @jeromeduran 📸", - підписала знімок дівчина на своїй сторінці.
На кадрах зірка з'явилася абсолютно голою, на ній лише були прикраси. На першому фото Келлі стояла, нахиливши голову з мокрим волоссям і пильно подивившись в камеру.
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На другому знімку модель "Victoria’s Secret" забруднилася в піску. Вона присіла біля каменів, позаду Гейл було видно каміння.
Далее фотограф зняв оголену красуню крупним планом. На фото модель також дивилася в камеру, відкривши пухкі губи: "Як же це жарко". На шиї виблискував ланцюжок.
Всі знімки об'єднує одне - шикарна фігура знаменитості. Її пишні принади, тонка талія і пружне тіло.
Фото на сторінці красуні зібрало понад 44 тисяч лайків та багато коментарів.
Люди були вражені сміливістю моделі і захоплювалися її красою, а також великим талантом.
Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл з'явилася в чорному купальнику, з-під якого чітко окреслювалися її молочні залози. Купальник ледве тримався на бретельках ззаду.
Плавки також були на тонких бретельках. Бікіні пасує до бездоганної фігури зірки.
Стрункі ноги, пишні груди і пружні сідниці - всім цим можна вдосталь намилуватися.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала на багажнику машини. Вона підняла своє довге волосся руками і закрила очі. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.
Доповнили образ аксесуари і макіяж, який надав свіжості обличчю і тілу.
Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл одягла купальник з великим вирізом спереду, підкресливши груди моделі. Пишні принади ледь не вивалюються з відвертого вбрання.
По всій видимості, на Келлі практично немає макіяжу її очі приховують помаранчеві окуляри.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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