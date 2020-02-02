Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна (Molly) з'явилася в дуже жаркому образі

На фото, розміщеному на фан-сторінці зірки, Оля з'явилася в білому топі, під якому не було білизни, пише Politeka.net. Гудзикиии на топі ледь трималися, і, здається, ніби зараз вони відірвуться під тягарем грудей.

Крізь отвори між гудзиками можна помітити оголені груди російської знаментости.

Також на артистці - блакитні джинси на високій талії, які підкреслили її стрункість.

Серябкіна закинула довге волосся назад і пристрасно подивилася в камеру. Дівчина виставила язик і облизала верхню губу.

Образ співачки доповнює непомітний макіяж.

Видно, що Оля позує в одному з закладів, сидячи на стільці поруч зі столиком. Позаду помітні співробітники кафе, посуд і каса.

"Тобі буде сумно довгий час, a потім тобі буде все одно й це найкраще почуття у світі.😋", - підписано фото Серябкиної.

За дев'ять годин пост зірки зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Як мило🌼🔥🙌😍👏", "Так?", "Так,так,так👍", "Це саме круте відчуття ❤️", "Смачненька😍", "Гарна", "Мені буде смачно🔥❤️", "Обсаджена в мотлох , судячи по очах !!!", "Оля у тебе с**ки видно", "Таке відчуття Оля, що тобі сексу і кохання в житті не вистачає, судячи по твоїм постам!", "Апетитна", "сама придумала? :)", "Спочатку це було сумне почуття,але потім мені всеодно необхідно було піти з нею під вінець і це найкраще почуття у світі.😁😘", "Що за фотограф, руки відрізав...", "Олька ти шоо без ліфчика", "Уффф", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала на підлозі, судячи з усього оголеною, але при цьому прикрившись плащем. Артистка спустила одяг з плечей, внаслідок чого показалися її пишні груди.

Оля дивилася вгору в об'єктив. Дівчина злегка притулилася до стіни, розкинувши оголені стрункі ніжки.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна позувала в басейні в одних трусиках і білій сорочці.

Вона красувалася, стоячи у воді. Кадр вийшов дуже атмосферним. Її видатні округлості, і жіночна фігура в цілому - на знімку чітко видно.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.