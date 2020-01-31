Популярна виконавиця Тетяна Котова і колишня учасниця групи ВІА-Гра показала розкішне тіло у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Увага!!! У всіх моїх відео беруть участь прості і доступні речі з магазинів мас-маркету, може повторити кожен», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова крутиться на камеру в міні-сукню, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Фігура бомба», «ідеальне тіло», «не можна бути такою гарною», «візьми мене до себе на зйомки пліз», «шикарна», «просто розкішне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нове фото, де вона позує у спідниці

На знімку Тетяна показує себе в чорній блузці і білій спідниці. Образ доповнила Котова великими сережками. Волосся співачка вирішила не зав'язувати в хвіст, а розпустила і взялася руками, надаючи їм об'єм. Тетяна в цей раз сиділа на стільчику за столом на майданчику. На тлі можна побачити мощену бруківкою вулицю.

"Ніщо не зробить нас щасливими, поки ми самі цього не захочемо. Ніяка людина не принесе нам щастя, поки ми не вирішимо бути щасливим. Щастя не приходить саме. Воно може виходити тільки від нас", - написала Котова під знімком.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і залишити декілька коментарів:

"Ми займаємося тільки самими ідеальними копіями", "Повністю згодна, я щаслива з людиною поруч сама по собі йому нічого не треба робити", "Яка гарна. Відмінні фото", "Красуня, просто королева", "Так, згоден, добре сказано", "Вогонь баба", "Все правильно, так воно і є. Ми самі куємо своє щастя. На фото дуже миленька".

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