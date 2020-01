View this post on Instagram

Внимание!!! Во всех моих видео участвуют простые и доступные вещи из магазинов масс-маркета, повторить может каждый 😻 ⠀ Свитер-платье или платье-свитер? В общем не важно, главное, чтобы ̶п̶о̶п̶у̶ ̶п̶р̶и̶к̶р̶ы̶в̶а̶л̶о̶ ̶ сочеталось красиво и тепло было 😻 ⠀ Основная вещь: свитер Reserved 🔸Сумка Stradivarius 🔸Рубашка Reserved, Сумка Stradivarius 🔸Толстовка Н&М 🔸Пуховик BeFree 🔸Юбка Reserved ⠀ Ещё больше моих образов смотри по хэштегу #КогдаЛукОказалсяВдруг и голосуй, какой образ согрел твоё сердце? 💔 👇🏻 @americanstyle