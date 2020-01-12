Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, постала перед своїми шанувальниками в одному купальнику

Красуня розмістила фотографії в своєму Instagram, на яких вона спокусливо вигинається, пише Рoliteka.net.

Келлі продемонструвала апетитне тіло в маленькому блакитному бікіні, яке ледь прикриває її груди. Також дівчина показала свій пружний живіт і стрункі ніжки.

Дівчина розпустила вологе від купання волосся. Виглядає Келлі просто приголомшливо.

За 17 годин пост дівчини зібрав понад 63 тисячі лайків та багато коментарів.

Підписники не можуть відірвати погляд від красуні і засипали її компліментами.

Зараз на сторінку моделі "Victoria’s Secret" підписані 1,2 мільйонів користувачів. Деякі з них регулярно пишуть позитивні коментарі і виражають любов.

Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл застигла в позі закинувши тіло назад, і вставши на руки. Одну ногу дівчина витончено підняла: "Ось це богиня!".

На фото не можна не відзначити прекрасну форму моделі. Дівчина похвалилася пружними пресом і сідницями. На її нозі можна побачити браслет.

Модель позувала на відпочинку, позаду неї видно клумби з квітами і море.

Раніше ми писали, що нещодавно модель "Victoria’s Secret"вибрала зелене бікіні з вирізами в пікантних місцях.

Так, на ліфчику Келлі видно великі отвори, завдяки яким можна розглянути пишні груди зірки Victoria’s Secret.

Крім того, не можна не помітити кубики преса Гейл і стрункі довгі ноги.

Нагадаємо також, що Келли Гейл з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця. Дівчина насолоджувалася часом на яхті.

Не можна не звернути увагу на прекрасну фігуру дівчини - сталевий прес і довгі стрункі ніжки.

Раніше повідомлялося, що ангел Victoria’s Secret трохи розставила ноги, дивлячись на горизонт. Її ідеальний образ завершили косички.

Пухкі губи і пильний погляд - зробили фото чудовим. Від такої краси пульс зашкалює.

За п'ять годин пост зібрав понад 23 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри

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