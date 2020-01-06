Ана Чері у відвертому спортивному костюмі показала, як займається спортом в тренажерному залі

Як повідомляє Politeka.net американська фото- і фітнес-модель Ана Чері не упускає можливості показати світу свої соковиті принади і результати своїх тренувань. Крім того, вона розповідає на своїй сторінці в Instagram про правильне харчування.

Ана Чері працювала з Monster Energy, компанією повітряних фільтрів K&N, брендом білизни Moskova і Ultimate Armwrestling League. Спортсменка є офіційним обличчям компанії спортивного харчування SHREDZ, а також власницею власного бранда CheriFit.

Цього разу на офіційній сторінці бренду з'явилося відео, на якому вона показала кілька вправ для підтримки форми.

Для тренування красуня обрала чорний топік з довгими рукавами і в рожевих лосинах, образ вона доповнила капелюхом і крісовками.

У підписі до відео, бренд CheriFit оголосив конкурс для своїх підписників. Він полягає в тому, щоб зробити ті ж самі вправи, що і Ана Чері на відео. Результат своїх тренувань вони повинні прислати до понеділка. На жаль українські фанати залишилися за бортом, адже конкурс проходить лише для американських користувачів мережі.

Також раніше повідомлялося, що популярна фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком в купальнику.

Так, на опублікованих кадрах Чері позує в одному купальнику кольору зміїної шкіри, виставивши напоказ апетитні форми. При цьому доповнити образ дівчина вирішила браслетами та двома ланцюгами.

«Вогонь», «Ось це прекрасні форми», «Богиня, Ана», «чудові форми», «прекрасне тіло», - пишуть вони.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.