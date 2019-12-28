24-річна модель Маргарита Паша, яка стала "Міс Україною-2019" і представляла країну на міжнародному конкурсі краси, показала несподіваний кадр після повернення на батьківщину

Нагадаємо, що під час підготовки до всесвітнього конкурсу дівчина встигла оскандалитися із-за російської мови та висловлювань про окупований Крим, який, за її словами, "належить всім людям".

Зараз модель є активним користувачем Instagram, де часто радує публіку досить відвертими знімками.

цього разу Маргарита Паша постала в білосніжному образі.

На ній красивий довгий білий піджак, під яким, схоже, немає білизни. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру гімнастки, а також виділив її пишне декольте. волосся Маргарити розпущені, а на її обличчі легкий макіяж.

"Всі обмеження в нашій голові! (Ми самі творимо свою долю, самі вибираємо, як нам жити). XXI століття… Час нових можливостей, необмеженого вибору, свободи слова та реалізації потенціалу. Ви вже задумалися про цілі і плани на майбутній рік? Всіх з наступаючим Новим роком! P. s. А я полетіла на заслужений 2-х тижневий відпочинок", - подпила вона знімок.

Маргарита активно займається спортом, піклується про своє здоров'я і зовнішній вигляд, а також дотримується збалансованого харчування, веде здоровий спосіб життя і не має шкідливих звичок. Але в той же самий час українська красуня закликає шанувальників любити себе і своє тіло.

Дівчина вважає, що скромність - це просто чудово, але навіть її краще мати в міру. Адже скромність може перерости в комплекси, а від цього нікому краще не стане.

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