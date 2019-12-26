Кім Кардашьян нічим не поступається своїм знаменитим сестрам, її краса безсумнівно здатна будь-кого позбавити спокою

Як повідомляє Politeka.net, сім'я Кардашьян в черговий раз вразила Америку масштабами своєї різдвяної вечірки. Свято, яке за традицією влаштовує одна з сестер або їх мати Кріс Дженнер, в цей раз організувала Кортні.

Сестри прийшли на вечірку в неймовірних сукнях. Всі сестри прийшли разом зі своїми дітьми. Декількома знімками з урочистості поділилася Кім Кардашьян.

Вона вирішила показати своїм шанувальникам, який наряд вибрала для урочистого вечора. Хлоя буквально сяяла в цей вечір. На пишній фігурці зірки сяяло золота сукня без бретелей і з глибоким вирізом, який не приховує повні груди. Високий виріз на спідниці підкреслив довгі стрункі ноги Кардашьян.

Образ доповнили босоніжки на високому каблуці в тон сукні та ідеальна укладка. На фото Хлоя позувала разом зі своєю донею.

Користувачі мережі почали вітати свою улюбленицю з Різдвом, захоплюватися її зовнішнім виглядом і фігурою. Крім того, безліч компліментів було написано і для маленької дитини. Також підписники не забули привітати зірку, побажавши їй щасливого Різдва.

Також раніше повідомлялося, що Кім постала перед підписниками в оксамитовій сукні з рюшами тілесного відтінку. Спідниця з високим вирізом в зоні стегон зробила акцент на ногах знаменитості, показавши всю їхню красу. Доповнили наряд запаморочливі шпильки, а також ідеальна зачіска і макіяж в природних тонах.

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