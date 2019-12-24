Екс-нардеп Олег Ляшко давно відомий своєю любов'ю до тварин

Тому не дивно, що з наступаючим Новим роком він привітав українців, тримаючи в руках одного зі своїх домашніх улюбленців, французького бульдога. На 47-рычному лідері «Радикальної партії» імені себе сіра футболка і новорічний ковпак у червоно-білу смужку

«Свято наближається», – підписав знімок політик.

У коментарях користувачі не втрималися від їдких коментарів.

«Відпусти собаку», «Санта? Миколай? Дєд мароз? Не впізнав у гримі. Це спальний ковпак на голові?», «Так, свято! Всіх зі святом! Олег ... а скільки у свято буде голодних собак, котів, птахів, переселенців і бездомних людей?», «навіть песику огидно»

– пишуть під публікацією.

Відзначимо, що в липні цього року Ляшко розповідав, що у нього вдома 17 собак. За його словами, всі вони живуть разом і ніколи між собою не гризуться.

найвідоміша з них – дворняга Порш, з якою він навіть прийшов у Верховну Раду в рамках акції «Візьми собаку на роботу».

Взяв собаку на роботу Gepostet von Олег Ляшко am Donnerstag, 20. Juni 2019

Раніше ми розповідали, що Олег Ляшко 30 жовтня цього року придбав 10 100 державних облігацій, за яке заплатив 10 559 247 гривень.

На цю дату Міністерство фінансів реалізовувало три види цінних паперів з дохідністю від 14,37-15,35%.

Відповідно, керуючись нехитрими підрахунками, через рік пан Ляшко з цієї покупки отримає доходу приблизно 1,5 млн гривень. Однак якщо він їх не продасть, то Мінфін виплатить йому ту суму, за яку він купував цінні папери.

Якщо це тримісячні облігації, то головний радикал виручить з них близько 400 000 гривень.

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