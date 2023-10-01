Актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова, Ганна Саліванчук нагадала у соціальній мережі Інстаграм, що сьогодні відзначається День захисника та захисниць, який раніше припадав на 14 жовтня.

Багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу вітають захисників із цим днем. Вони висловлюють побажання Україні швидкої перемоги, про що також вирішила висловитись Саліванчук.

«Але насправді щодня – ваш! Бо без вас новий день не настав би для українського народу. Не можна усвідомити всю жертовність та сміливість вашої душі!

Вітаємо вас із глибокою вдячністю та повагою! Ваша мужність і готовність служити нашій країні завжди були і будуть прикладом відданості та патріотизму для всього українського суспільства» - написала Саліванчук.

Саліванчук також побажала українським героям бути міцними та витривалими, супроводжуючи звернення новими особистими кадрами. Саме фотосесія Ганни Саліванчук і збентежила деяких українок, які вважають ці фото недоречними.

«Ви вважаєте доречно у майже оголеному вигляді із сексуальним підтекстом вітати наших захисників?; де ви бачите там оголене тіло? Красива, доглянута, добра та щира жінка!

А Вам більше розуму бажаємо в це Велике свято!; я також вважаю образ не зовсім вдалим, не вітання, а реклама білизни; А оголене тіло має бути лише недоглянутим; де ви бачите сексуальний підтекст? це український стиль сорочка яку колись одягали українки з віночком це неймовірно красиво жіночно!» – посперечалися українки під постом Саліванчук.

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