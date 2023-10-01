Відомий український музикант виконавець та продюсер Саша Чемеров, який прославився своїми дуетами з Бумбокс та Христиною Соловій, розповів, що у нього не склалася співпраця з Лободою. При цьому він зазначив, що у Монатика це співробітництво вдалося.

Про це Сашко Чемеров розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

За словами Чемерова, спочатку він робив пісню, яка мала стати дуетом Лободи та Олександра Ревви. Однак Лобода не змогла заспівати цю пісню. Також була нагода, коли вона попросила спродюсувати для неї пісню.

"Вона просто не змогла заспівати цю пісню. Ми там кілька разів її намагалися записати, і просто наприкінці вона сказала: "Все, я не можу, я не буду". Це один раз. А іноді вона хотіла, щоб я для неї спродюсував пісню. Я їй зробив там п'ять варіантів, хоча ми домовилися, що я зроблю три. Зробив п'ять, щось їй все одно не підійшло, але все одно вона використала мою ідею та зробила цю пісню", - розповів Саша Чемеров.

Також, як розповів продюсер, із Лободою співпрацював Монатик, і у них ця співпраця склалася.

"Наскільки я знаю, Монатіку, коли писав для неї пісню, він там зробив більше 100 варіантів. Я не знаю, яка пісня, але сам факт – більше 100 варіантів. Я так не працюю, ну я не даю себе використовувати таким чином", - розповів Чемеров.

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