Гайтана вирішила допомогти своєму батьку знайти нову дружину-українку.

На своїй сторінці в Instagram Гайтана розмістила пост, у якому розповіла, що її тато став вдівцем на початку минулого року, але не втрачає надії знайти нове кохання.

"Мого Тата в Конго називають українцем❤️ , бо кожного дня він слідкує за новинами, співчуває людям, молиться щоб був мир та спокій🙏🏽. На превеликий жаль, на початку 2022 померла ще й його дружина, з якою вони прожили щасливі роки. Це було горе, нестерпний біль… Але життя триває. Тато знову мріє зустріти своє кохання та одружитися", — пише Гайтана.

Гайтана розповіла, що її тато народився у 1956 році, зараз вже на пенсії. Живе в м.Браззавіль, має свій дім. За словами співачки, він енергійний, темпераментний чоловік, людина віруюча, щонеділі ходить до церкви (католик).

"Все своє життя він допомогає людям та дітям. В його будинку завжди жили діти сестер, братів, яких він виховував як своїх до самого університету. Тато людина сильна, мудра, всі його слухають та поважають, тому в домі завжди багато гостей. Він любить якісне життя, смачну, корисну їжу та виглядає завжди бездоганно. В нього на городі ростуть найсмачніші фрукти;), 2 дерева манго, авокадо. 🥰", — додала Гайтана.

Співачка також наголосила, що Конго - центральна Африка, там завжди спекотно, тому можливій обраниці її тата треба дуже любити літо.

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