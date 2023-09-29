Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла про деталі нового інтерв'ю. Єфросиніна постаралася привернути увагу до актуальних тем, проте отримала багато неоднозначних відповідей.
«Це перший Іспит, який я б настійно рекомендувала дивитися не лише жінкам, а й чоловікам. Якщо деякі з вас подивляться його парами, вам одразу буде про що поговорити!
Я дуже ціную щирість. Сьогодні, коли все оголено, я ціную її як ніколи. Бо людина відкривається, знаючи, що отримає у відповідь різне…
Тому я вдячна vicky_mare насамперед за сміливість, а також за вміння аргументувати свою позицію. Одна з моїх улюблених розмов тепер!» - Заявила Єфросиніна.
У мережі ж поділилися своєю думкою не лише про тему інтерв'ю, а й про почуті відповіді:
«Знову хтось скаржиться, як страшно було в Таїланді в перший місяць війни. Боже як мені її шкода; ну ніколи жінка не буде щасливою в таких відносинах, щоб вона не говорила. подивіться її очі. скільки вони болю. Жінки, любі, не обманюйте себе;
Глибоко нещасна жінка, яка терпить усі примхи мужика, щоб були штани в хаті. Та ну фу так принижуватись! Маша це чудово теж розуміє, її аж смикало від тієї відвертості; Краще б Дорофєєву запросила б; Але ніхто не обговорює її вільні стосунки, люди обговорюють війну» – написали Єфросініною під постом.
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