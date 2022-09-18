Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Після початку війни зірка пішла від Володимира Дантеса до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, який також розлучився з дружиною Дашею. Через деякий час стало відомо, що Дантес довго не був самотнім і тепер разом із колишньою дружиною свого друга та нового хлопця Наді. Зірка навіть жорстко пожартував про це під час стендапу, через що нарвався на критику українців. На цей раз Володимир поділився фото, де цілує Дашу під час прогулянки.

"Привіз на свій благодійний концерт. У мами відпустка 3 дні", - написала Даша на сторіс, яку Дантес постукав собі на сторінку.

Повідомлялося, що Дантес розповів про нове шоу.

Зняли перші серії нового шоу.

Команда майже вся з «Мам, я роблю бізнес», але є новачки, так що точно буде весело та цікаво.

Кожен випуск – новий свідомий.

Кожен випуск нова добра справа – допомога ЗСУ.

Щоразу дорогою нові відкриття: волонтери, стартапери та просто кайфові люди, які продовжують наповнювати життям Україну", - написав Дантес.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес похвалився своєю новою подружкою-красунею.

Також Politeka писала, що Дорофєєва показала себе 12-річною дівчинкою із забавною зачіскою, Кацурін не зміг змовчати

А ще Politeka повідомляла, що Дантес присвятив рядки українцям, яким довелося залишити свої будинки.



