28 липня щорічно відзначається велике для православних християн свято - День Хрещення Київської Русі-України

Цього ж дня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира - саме він хрестив Київську Русь у 988 році. Також в цей день вшановується пам'ять святих мучеників Кирика і Уліти.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції і чого не можна робити в цей день.

День Хрещення Київської Русі-України є державним в Україні. Офіційний статус він отримав у 2008 році завдяки відповідному указу президента. Зазвичай в цей день церкви влаштовують хресний хід.

Чого не можна робити 28 липня

Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.

У цей день намагалися не виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою і не накликати на себе біду.

Улита вважається жіночою заступницею, тому в день її шанування жінкам належало більше відпочивати.

У народному розумінні, Кирик і Уліта – "вздорні" святі, а день їх пам'ять – один з найстрашніших літніх днів. Куряни, українці, серби і гуцули 28 липня не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.

Жати також заборонялося - наші предки вірили, що порушили це правило людям нечисть могла заморочити голову.

Народні прикмети на 28 липня

Якщо сьогодні працювати - це накликає біду і кошмарні сни.

Якщо дме південний вітер - погода буде сонячна.

Коники в полі голосно стрекочуть - до спеки.

Липа пожовкла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи - осінь настане раніше звичайного.

Якщо вранці пройшов дощ, потім буде сонце.

Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого мають цілющу силу.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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