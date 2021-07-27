28 липня щорічно відзначається велике для православних християн свято - День Хрещення Київської Русі-України
Цього ж дня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира - саме він хрестив Київську Русь у 988 році. Також в цей день вшановується пам'ять святих мучеників Кирика і Уліти.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції і чого не можна робити в цей день.
День Хрещення Київської Русі-України є державним в Україні. Офіційний статус він отримав у 2008 році завдяки відповідному указу президента. Зазвичай в цей день церкви влаштовують хресний хід.
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Чого не можна робити 28 липня
Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.
У цей день намагалися не виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою і не накликати на себе біду.
Улита вважається жіночою заступницею, тому в день її шанування жінкам належало більше відпочивати.
У народному розумінні, Кирик і Уліта – "вздорні" святі, а день їх пам'ять – один з найстрашніших літніх днів. Куряни, українці, серби і гуцули 28 липня не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.
Жати також заборонялося - наші предки вірили, що порушили це правило людям нечисть могла заморочити голову.
Народні прикмети на 28 липня
- Якщо сьогодні працювати - це накликає біду і кошмарні сни.
- Якщо дме південний вітер - погода буде сонячна.
- Коники в полі голосно стрекочуть - до спеки.
- Липа пожовкла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи - осінь настане раніше звичайного.
- Якщо вранці пройшов дощ, потім буде сонце.
- Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого мають цілющу силу.
- Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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