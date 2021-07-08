Відома актриса Моніка Беллуччі показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка стала однією з найпопулярніших актрис у світі. І хоч красуні вже не 20, Вона дасть багатьом тінейджерам фору. Днями Беллуччі знялася в світовому глянці разом з дочкою, а зараз вирішила показати ще один кадр з цієї зйомки.

На фото, яке Беллуччі опублікувала в Instagram, красуня була в пальто, яке спустила з плечей. Під ним опинився наряд з прозорої сіточки і можна побачити частково бюст, який був не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а руками притримувала наряд.

Фанати поставили понад 120 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова Моніка", "завжди мій фаворит", "Чому ти така красива", " але яка краса! Яка присутність" ," я великий шанувальник тебе", "всі твої фільми завжди мої улюблені", "найкрасивіша жінка в світі", " завжди буде перша. Вона шикарна жінка".

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