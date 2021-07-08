Відома актриса Моніка Беллуччі показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка стала однією з найпопулярніших актрис у світі. І хоч красуні вже не 20, Вона дасть багатьом тінейджерам фору. Днями Беллуччі знялася в світовому глянці разом з дочкою, а зараз вирішила показати ще один кадр з цієї зйомки.
На фото, яке Беллуччі опублікувала в Instagram, красуня була в пальто, яке спустила з плечей. Під ним опинився наряд з прозорої сіточки і можна побачити частково бюст, який був не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а руками притримувала наряд.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Пішов з життя актор Роберт Дауні, перші подробиці трагедії: "Страждав від хвороби..."
Український курорт перетворився на "болото", свіжі фото: "відлякує туристів"
Нещастям закінчився відпочинок українки в Єгипті: поліція нічого не зробила
Українці поскаржилися Ектору, через кого перестали дивитися "Майстер Шеф": "Самий нудний і..."
Фанати поставили понад 120 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чудова Моніка", "завжди мій фаворит", "Чому ти така красива", " але яка краса! Яка присутність" ," я великий шанувальник тебе", "всі твої фільми завжди мої улюблені", "найкрасивіша жінка в світі", " завжди буде перша. Вона шикарна жінка".
Нагадаємо, Моніка Беллуччі з 16-річною дочкою прикрасили своїми декольте обкладинку глянцю
А ще Politeka писала, що юна дочка Моніки Беллуччі в несподіваному образі перевершила маму на зйомці
Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі з декольте нарозхрист показала силу природної краси