У Вінниці чоловік хотів стрибнути з мосту за 100 гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу місцвої поліції.

За даними поліції, під вечір 12 квітня на лінію 102 зателефонував вінничанин, який в цей час проходив по Київському мосту. Він став свідком того, як невідомий чоловік виліз на огорожу.

Перехожому здалось, що чоловік намагається звести рахунки з життям, тому він зателефонував у поліцію.

"Цю подію зафіксували камери відеоспостереження Ситуаційного центру. На відео видно, як чоловік декілька разів вилазив на огорожу і спускався на землю. Останній раз він зробив це, коли почув сирену службового автомобіля патрульних", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули поліцейські, виявили там чоловіка і підійшли до нього, щоб поговорити.

За словами патрульних, 34-річний вінничанин був у нетверезому стані. Він розповів поліцейським, що побився об заклад зі своїм знайомим, що зможе стрибнути з мосту в річку. За це він міг отримати від товариша 100 гривень.

З чоловіком провели профілактичну бесіду, він запевнив поліцейських, що все зрозумів, і пішов додому.

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