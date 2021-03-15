Фото підозрюваного у вбивстві маленької Маші Борисової з'явилося в мережі

Про це повідомили на брифінгу поліції Херсонської області, пізніше фото чоловіка опублікували в прес-службі МВС України в Фейсбук.

Чоловікові 62 роки, він-житель селища і знайомий сім'ї загиблої дівчинки.

Жив недалеко з батьком Маші, був його другом.

"Співробітниками поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано людину, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину.

Чоловікові, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової", - зазначив Антон Геращенко.

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У соцмережі вказують на дивацтва в розслідуванні вбивства.

Так, Назар Приходько в Facebook пише, що коли Маша пропала, вона гуляла зі старшим братом, який по поверненню додому не зміг пояснити, куди поділася сестра.

"Перше що мене насторожило в цій історії-брат. Як це 10-річна дитина не може пояснити, куди поділася сестра, а? А тут і мати каже, що її немає в селі ... Ну ок, візьмемо за основу викрадення: якщо сліди Марії обриваються на зупинці, значить її посадили в машину. Враховуючи те, де її знайшли-то викрадачем може бути односельчанин, якому дівчинка довіряла і якого знала", - пише Приходько.

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