Фото підозрюваного у вбивстві маленької Маші Борисової з'явилося в мережі
Про це повідомили на брифінгу поліції Херсонської області, пізніше фото чоловіка опублікували в прес-службі МВС України в Фейсбук.
Чоловікові 62 роки, він-житель селища і знайомий сім'ї загиблої дівчинки.
Жив недалеко з батьком Маші, був його другом.
"Співробітниками поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано людину, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Маркл підловили на новій неточності в скандальному інтерв'ю, доля Арчі була вирішена: спливли деталі
Підопічна Потапа Мішель Андраде хвалилася схудлою фігурою у вузьких лосинах: "Маленька богиня"
"Народ готує самосуд": у селі, де знайшли мертвою Машу Борисову, люди ледь стримують себе
Страхітлива порожнеча: як виглядає безлюдний Буковель після бунту в ці хвилини, кадри
Чоловікові, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової", - зазначив Антон Геращенко.
Раніше ми писали, що на Херсонщині знайшли тіло 7-річної Маші Борисової, яка зникла 7 березня
У соцмережі вказують на дивацтва в розслідуванні вбивства.
Так, Назар Приходько в Facebook пише, що коли Маша пропала, вона гуляла зі старшим братом, який по поверненню додому не зміг пояснити, куди поділася сестра.
"Перше що мене насторожило в цій історії-брат. Як це 10-річна дитина не може пояснити, куди поділася сестра, а? А тут і мати каже, що її немає в селі ... Ну ок, візьмемо за основу викрадення: якщо сліди Марії обриваються на зупинці, значить її посадили в машину. Враховуючи те, де її знайшли-то викрадачем може бути односельчанин, якому дівчинка довіряла і якого знала", - пише Приходько.
Раніше ми писали, що пошуки 7-річної дівчинки на Херсонщині закінчилися трагічно: "тіло виявили в..." .
Як повідомляла Politeka, харківські волонтери більше 4-х днів шукали 7-річну дівчинку, деталі.
Також Politeka писала, що маленький харків'янин залишив записку перед зникненням, фото.