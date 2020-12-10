Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала сміливий образ в червоній білизні

Після того, як дівчина зробила кілька пластичних операцій, увага до її профілю в соціальній мережі Instagram зросла в кілька разів. Дівчина не тільки опинилася в центрі бурхливих обговорень через свою змінилася зовнішності, але ще і прославилася через неї після того, як вирішила змінити імідж.

Так, Олена працює альтернативною моделлю, рекламує різний одяг для онлайн-магазинів і знімається у фотосесіях, де виставляє своє тіло напоказ без найменшого збентеження. Омович вважає, що зробила бюст і поставила імплантати в сідниці не для того, щоб приховувати фігуру.

На фан-акаунтах також підтримують модель і показують її кращі кадри, а також домашні Селфі. На одному з таких Олена позувала лише в одній червоній білизні з мережив і позуючи прямо в білосніжному ліжку. Ось що пишуть в мережі:

"Невже ще комусь цікаві такі молодички? 🤣 навіть не зніяковіла; задовбав фотошоп Відписка; така худа дівчина, просто нереально; давно в лікарні була?; мені подобається ваш нескромний вигляд в білизні; здається ви ніколи не ніяковієте; Покажи свої фотки до того як ти все вставила і стала трансформером; Ух які 😍 красиві місця! Красива фотографія, ти краще за всіх😁" »

Ми також писали, що мдель відкрито говорить про свою пластику грудей і сідниць, показує результати перетворення і збирається зробити ще пару маніпуляцій, про що також говорить без прикрас. На фан-акаунтах фото Олени викликають досить неоднозначну реакцію, адже худорлява дівчина з явними слідами пластики спантеличує їх.

Ось що пишуть під одним з останніх домашніх фото Омович, що демонструє сідниці біля вікна:

"Не блищить, але чорт візьми! 🔥 Ви можете уявити собі ці форми в шкірі? 🖤 Ви б подивилися?; Так дуууже жарко, дуууже жарко; вона схожа на хутро xD; так, гарний хвостик; це, напевно, найкраща форма, яку я коли-небудь бачив .... досконалість 😳; краща і хороша здобич; Мадонна дю кармін".

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