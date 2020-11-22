Українська спортсменка Аніта Луценко, тренер проекту "Зважені та щасливі", вразила фігурою в одній сукні

Як повідомляє Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, спортсменка наводить слова однієї зі своїх підопічних, яка займалася за її системою.

"Здрастуйте, WOW команда! Спасибі вам величезне за вашу працю! Аніта, ви просто геній! Я не можу передати словами, наскільки я задоволена результатом! Мало того, я прийшла на Програму з проблемою сідничного нерва +грушоподібний м'яз. Я звикла жити з болем, тк це тривало близько 8 місяців. Якось минулого тижня, спускаючись швидко по сходах, зупинилася і прислухалася до відчуттів - і (о диво!!) болю не було! За це вам величезна людська подяка. Я дуже хочу пройти strong з вами, тк потрібно тонізувати те, що підвисло)), а в 48 воно повільно повертається в тонус саме по собі. Але сама не вірю своїм очам!! Мета, яку я поставила в кілограмах на початку, це просто цифра. Як же ви мали рацію!! Спасибі вам величезне! Готова йти далі!!!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Луценко позує в одній сукні, ефектно демонструючи бездоганну фігуру.

"Я досі сама", "вау, бездоганна«," красива. Ви дуже жіночна тут", " видеш за мене заміж?",- пишуть її шанувальники.

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