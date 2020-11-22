Українська співачка MARUV працює на російському телеканалі разом зі скандальним критиком

Як пише Politeka.net, вона стала суддею телевізійного проекту "Супер стар", який був дуже популярним в нульових. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знаменитість виклала фото зі зйомок російського шоу.

Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) вирядилася в звичному для неї зухвалому стилі, надівши червоний латексний костюм з безліччю ремінцем, кілець і відвертим декольте. Образ доповнила зачіска під каре і червоні окуляри. У такому вигляді MARUV похизувалася перед камерами і навіть сфотографувалася в суддівському кріслі. Варто відзначити, виконавиця не погнушалася сидіти поруч з Сергієм Сосєдовим, який неодноразово висловлювався проти України, де довгий час працював суддею шоу "X-Фактор".

"Журю в новому телешоу @superstarntv 🤗

Сьогодні о 20: 10 на НТВ 💋", - підписала знімки Анна.

Багато користувачів в коментарях засудили стиль і нову роботу артистки:

"Вульгарщина"; "Запроданка, що тут скажеш"; "Свій стиль"; "марув там як з іншої планети на цьому шоу"; "коли мало не головний козир зовнішності ока, треба одягнути окуляри... 😳 Капець, цьому виправданням може бути тільки якщо на тебе їх силою одягли, щоб типу і на інших там дивилися"; " Круто, напевно, сидіти в журі на шоу, де всі інші персони нон грата в твоїй країні))) а ще й на НТВ, самому гнилому каналі, який кожен день ллє г*ЗНО на Україну. Але гроші не пахнуть. Що ж... браво".

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни