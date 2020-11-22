Відома модель Кендалл Дженнер постала перед користувачами мережі у відвертих образах

Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер - одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми підписниками.

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. Крім того, вона є успішною бізнес-вумен, випускаючи косметику власного бренду. Цього разу фанати знаменитості засвітили в Instagram гаряче фото красуні.

Кендалл приміряла бікіні соковитого апельсинового відтінку в асиметричний малюнок, яке ледь прикривало її апетитне тіло, адже було на тонких зав'язках. Пишні груди, розкішні стегна, довгі ноги і тонка талія красуні викликали справжнє хвилювання. Адже модель виглядає просто чудово.

Вона позує, стоячи біля дверей у ванну кімнату, її рука піднята вгору, а нога вигнута вперед.

Тут же відгукнулася багатомільйонна армія фанатів Дженнер, користувачі мережі залишили для неї безліч компліментів.

"Найкрасивіша жінка ❤️", "Афродіта", " Дорогоцінна💋 ♥ ️🔥", "", "Чому ти так схожа на ангела😭", "Гей, це дуже чуттєво😘 😘 😘"," солодких снів прекрасній дамі", "на добраніч!! Яке маленьке тіло !!! 😻 😻 ", "Королева Світу😍 😍".

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі.

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