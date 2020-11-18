14-річний учасник дитячого кулінарного шоу "МастерШеф" несподівано пішов з життя

Бен Уоткінс помер від раку в понеділок в дитячій лікарні Лур'є в Чикаго. Страшну хворобу у нього діагностували в 13 років, пише "Daily Star".

Як стало відомо, підліток виявився одним з шести осіб у світі, хто страждав від ангіоматоїдної злоякісної фіброзної гістіоцитоми.

За словами родичів хлопчика, він був сильним і боровся з хворобою до кінця.

"Коли про рідкісну хворобу Бена дізнався весь світ, він був такий натхнений підтримкою, яку отримав з усіх куточків земної кулі, особливо з його рідного міста Гері, штат Індіана. Бен переніс багато за свої чотирнадцять років на цій землі, але ми втішаємося тим, що його страждання нарешті закінчилися", - розповіли близькі Бена.

У 2017 році обох батьків хлопчика вбили і його під свою опіку взяли бабуся та дядько. Саме вони першими заявили про його смерть.

"Після втрати обох батьків у вересні 2017 року, ми захоплювалися силою, хоробрістю і любов'ю Бена до життя. Він ніколи, ніколи не скаржився. Бен був і завжди буде найсильнішою дитиною, яку ми знаємо", - заявили члени його сім'ї.



У 2018 році початківець шеф-кухар брав участь у шостому сезоні "МастерШеф Джуніор" Гордона Рамзі в Британії. Серед 40 учасників сезону Уоткінс був у числі 24 кращих, які боролися за титул чемпіона. Він потрапив у топ-18.

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