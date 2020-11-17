Відомий цілитель помер від китайського вірусу в Запоріжжі

За кілька днів до цього Віктора Громова госпіталізували в інфекційну лікарню у важкому стані, повідомляли місцеві ЗМІ.

2 листопада він відсвяткував свій день народження, а 4 листопада йому стало погано, 8 числа він потрапив в інфекційну лікарню і вже через три дні (прим. - 11 листопада) його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. 12 листопада Віктора Громова не стало.

Нагадаємо, цілитель закликав не панікувати через поширення вірусу.

"Паніка страшніша за вірус. Люди зараз розгублені, не зовсім розуміють, що відбувається, чому все закрито, чому введені суворі обмежувальні заходи. Мало того, багато хто втратив роботу, втратив у зв'язку з цим впевненість у майбутньому. А невідома хвороба, яка стрімко накрила практично всі країни світу, просто шокує-повідомлення про поширення вірусу виводять з себе, тримають в страху. А від нього до паніки півкроку. А панікувати не можна. У паніці людина беззахисна, вразлива. Як фізично, так і духовно", — говорив нещодавно цілитель в одному з інтерв'ю.

При цьому він не заперечував необхідності дотримуватися запобіжних заходів.

"...особливо небезпечним він [вірус] буде, як мінімум, до нового року. Захищатися від нього тому обов'язково потрібно. Яким чином? Носити маски. І міняти їх постійно. Звичайно ж, потрібно мити руки", - говорив цілитель.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України очікує спаду захворюваності китайським вірусом на 15 - 20% через два тижні, коли повинен подіяти введений "карантин вихідного дня".

Віктор Громов народився з церебральним паралічем. Батьки злякалися невиліковно хворого сина і кинули його в інтернаті. Віктор провів своє дитинство у Верхньодніпровському інтернаті в Дніпропетровській області. Потім жив і практикував у Запоріжжі.

До Віктора Громова протягом багатьох років, щодня зверталися десятки людей, серед них знаменитості-політики і зірки шоу-бізнесу. Серед його клієнтів були Філіп Кіркоров, Андрій Данилко, Віталій Кличко, Андрій Григор'єв-Аполлонов, Наталія Крачковська та інші.

Філіп Кіркоров не раз лікувався в українського цілителя. Віктор Громов лікував артиста після серцевого нападу в 2011 році, а також передбачив народження дочки і сина. Як відомо, у Кіркорова двоє дітей Алла-Вікторія і Мартін.

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