Відома українська співачка Анна Седокова приголомшила фанатів несподіваним твердженням

Нова публікація на її сторінці в соцмережі Instagram викликала запеклі суперечки, повідомляє Politeka.net.

Знаменитість знає, як привернути до себе увагу і змусити фанатів заговорити про себе. Так і зараз Анна вибрала для кадру відверте чорне плаття, яке майже не приховує її високих грудей і плечей.

Губи Седокова млосно відкрила, що додало її образу ще більшої спокусливості. Деякі фанати навіть порівняли її зі знаменитою актрисою Монікою Белучії в пору її молодості.

Однак, підписала знімок зірка сумнівним, навіть скандальним твердженням, за що їй дісталося від хейтерів.

"Знайдіть жінку з мозком, у всіх є вагіни", - написала виконавиця.

На свіжий пост знаменитості відреагували як шанувальники, так і хейтери. Одні хвалять Анну за несподіваний образ, інші – лають і сперечаються з нею.

"😍 😍 😍 😍Ви так схожі тут на Моніку белучі, в її пік молодості)) 🔥 🔥 що правда то правда👍точно сказано🔥 що за нісенітниця ви прям озвучили мої думки останніх днів!!!! 👌🏼 Що не день, то сенсація))) кожен мочить як хоче😂 🔥👍😄 адже І не посперечаєшся👍👍👍😁😁 Фраза дня, я вважаю 👍 Вау😍😍дуже красива 👏👏👏👏👏👏 Зухвало😍🔥 vaaaaaaau😍😍😍😍😍🐺 Я думала це Белуччі 🤭🤭🤭 Femme fatale В сенсі, поясни Навіть не скажеш що людині 37 років Типу Моніка коротше) Good idea👍", – пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Анна Седокова приголомшила фанів несподіваними змінами у своєму житті, повідомивши, що тепер буде вчитися. Здобувати освіту Анна зібралася не де-небудь, а в найпрестижнішому університеті світу – Гарварді.

"Я вже записалася на онлайн навчання в Гарвард. Я в UCLA. Я менше буду спати, менше приділяти час своїй родині і більше собі. Адже я хочу, щоб мій мозок більше працював. І я знаю, що можу дати. Не всім . А Моїм людям. І я знаю хто вони . Іноді це мотивація, іноді дія . Знання . Досвід", - написала вона.

Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках

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